Appareil Canon

Canon EOS 5D Mark III

Exposition 2.5 sec

Ouverture f/1.8

Focale 85 mm

ISO 1600

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel GIMP 2.8.10

Il est difficile de se dire que certaines pollutions sont belles à regarder. La pollution lumineuse fait, elle, habituellement toujours fuir les photographe amoureux de cieux nocturnes bien étoilés à des années lumières. Cependant, phénomène d'inversion oblige, la mer de nuage présente sur le bassin lémanique s'est sans surprise sublimée à la nuit tombée hier soir depuis les hauteurs des Monts Jura. Les lumières du Pays de Gex, de Genève, de Thonon-les-Bains, d'Évian (et à fortiori de toute la région) se diffusaient alors à travers cette fine couche de stratus plaquée au sol en vallée. Un spectacle grandiose lorsqu'on le surplombe, mais infiniment plus monotone à peine quelques centaines de mètres plus bas... Ici, Vénus trône fièrement au-dessus des Alpes et préside la scène.



Excellente journée



Basile

