Appareil Panasonic

DMC-FZ45

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/4.0

Focale 17.5 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

étonnant...ce matin le ciel semble dégagé...enfin par rapport aux jours derniers...

on peut noter des formations de cirrostratus nombreux et bien sűr les stratocumulus ne sont ps bien loin...il fait frais,le vent s'est levé et accentue l'effet de froid.