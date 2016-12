Lumière intense sur le Pic Nerbiou

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/1600 sec

Ouverture f/5.0

Focale 9.12 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Belle ascension du Nerbiou dans une splendide lumière tandis qu'à l'ouest, vers le pays basque, le ciel se charge. Ici, en Bigorre la douceur est remarquable et la panorama fabuleux.

A gauche, le cirque de Gavarnie (Mt Perdu- Brèche de Roland), le massif de l'Ardiden, le Monne et la Cabaliros et à droite les sommets du Val d'Azun.