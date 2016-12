Depuis quelques jours le brouillard et les nuages bas stagnent dans les vallées et les plaines.

L'occasion pour moi de faire une petite marche ce matin à plus de 900m, pour en sortir et profiter du levé de soleil aux sons du brame du cerf. Et oui le cerf brame parfois en Décembre en la faveur de bichette en chaleur.



Une des mes plus belles réussites en photo avec un panorama de 14194 pixels sur 6139 pixels. Les vosges au premier plan, suivi de la plaine d'Alsace.



Nikon D610 - Samyang 24mm f1.4