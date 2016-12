Belle après-midi ensoleillée sur le Ventoux, le voile nuageux que l'on voit est resté sur le Gard. Le vent s'est levé en milieu d'après-midi, avant cela il faisait doux (6 à 7°C vers 1600m) et la neige n'était gelée qu'en versant nord. Pas plus de 10 cm (entre 1500 et 1600m), au-delà l'enneigement était même plus faible (quasiment rien vers le sommet).