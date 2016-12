Le petit Maclu

Appareil Canon

Un de nombreux lac, avec bien sur le "grand Maclu, Ilay, Nalay, le Froget, le Vernois, le lac du val et de Chambly sur le cours du Hérisson, après la cascade de l'éventail et bien entendu le lac de Chalain, si prisé l'été des Hollandais", tous ces lacs hérités de la dernière période glaciaire

En parlant de glace, justement le lac est gelé (environ cm et fait la joie des patineurs), le grand Maclu par contre mieux exposé au soleil n'est pas gelé ou si peu Température de 3°C au moment de la photo. la nuit la température descend vers -6 à -8°C

