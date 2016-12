le Grand Maclu

Appareil Canon

Canon EOS 600D

Exposition 1/30 sec

Ouverture f/5.7

Focale 18 mm

ISO 200

Objectif 18-270mm

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

un petit air de Canada, avec le lac qui se fige, la cabane, les sapins et le calme. Ici pas d'ours, mais sans doute des lynx, des loups et bien entendu des chamois sur les pentes verticales derrières moi. Derrière moi justement vers 1000m, le belvédère des 4 lacs et le pic de l'Aigle où par beau temps on voit le Mont-Blanc et quelques autres sommets.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)