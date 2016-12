du 24 décembre, celui ci colore les nuages d'altitude.

T° 6°. On distingue la brume dans la vallée de l'Aven, et à l'extrème gauche, coupé par le cadre intérieur, le Géant de Provence clair et net.

"Beau temps à Saint Adèle est un cadeau du ciel" (ou aujourd'hui du Père Noël?)

