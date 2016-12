un coucher de soleil digne d'un soir de Noël

Appareil Panasonic

DMC-FZ200

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/4.0

Focale 18.7 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

Alors que le Maître de la lumière a disparu derrière la colline, il embrase le ciel pour accueillir le Rédempteur.

Le soleil aura été dominant toute la journée avec un grand ciel bleu et quelques nuages élevés.



J O Y E U X N O Ë L A TOUTES ET TOUS DANS LA PAIX AU MILIEU DE LA FAMILLE ET DES AMIS.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)