En ce jour de Noël, le ciel provençal est voilé par des cirrostratus, et parsemé de nombreux lenticulaires, signes d'un flux vigoureux en altitude.

Le Mistral, fort durant le réveillon et cette nuit, s'est ralenti sur Marseille, demeurant modéré ce dimanche.

À noter une grande douceur depuis hier, il faisait encore 15 degrés vers minuit !

Photo prise depuis la Corniche en direction du SSO.

Bonnes fêtes à toutes et tous.

