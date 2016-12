Encore un noël doux

Appareil OLYMPUS IMAGING CORP.

pour prolonger la suite des Noël automnaux voire printaniers que nous connaissons depuis 2011, loin du grand plâtrage d'il y a 6 ans. A Strasbourg Entzheim, les 10°C sont dépassés pour la première fois du mois (10°2 de maxi, 6°5 de mini, la journée la plus douce du mois probablement... ça devrait se refroidir dès demain avec un peu de pluie puis à nouveau du temps anticyclonique mais sans doute brumeux, possiblement givrant.

Mais nous sommes loin des élans printaniers de 2012 (ponctuel) et 2015 (douceur impressionnante surtout persistante qui il y a un an juste avait généré des reprises végétatives ubuesques) : cette année pas de soleil printanier, de repousse de feuille, de rose ou de fraisier qui fleurit ou même de framboise qui pousse (pour mémoire http://www.infoclimat.fr/photolive-photos-meteo-temps-reel.html?date_type=prise&order=desc&d=2015-12-25&dept%5B%5D=67 bas Rhin 25/12/2015)

Ce redoux modéré depuis 3 jours s'inscrit dans un décembre "normal" thermiquement en plaine, sans grand écart, anticyclonique et sec ,mais souvent gris et brumeux en plaine, ensoleillé et plutôt doux en journée en montagne.

Couvert mais sans pluie, timides éclaircies au sud, cliché pris en lisière de forêt entre Strasbourg Neuhof et campus d'Illkirch, vue vers la sud, environ 10°C, de très bonnes conditions pour digérer en marchant.