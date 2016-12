Appareil Panasonic

DMC-FZ45

Exposition 1/250 sec

Ouverture f/5.0

Focale 7.1 mm

ISO 125

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

une absence d'une dizaine de jours et retour sur le Vercors avec si peu de neige !!!...les pistes là haut ne fonctionnent pas... les pistes de luges permettent aux petits vacanciers de profiter de la glisse grâce à la neige de culture et l'anticyclone bloqué sur l'Europe et les Alpes conserve une température négative pendant la nuit et épargne la fonte...il faut monter assez haut dans les stations au dessus de 2000 m pour skier...on peut noter quelques cirrus légers sans plus...je ne sais quand Madame Neige se décidera à vouloir tomber enfin...