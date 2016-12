L'aile de raie sanglante

Dim. originale 4928*3280px

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D4S

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/4

Focale 32 mm

ISO 280

Objectif 16.0-35.0 mm f/4.0

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Kelner Jean- Jacques

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CC 2015.5 (Windows)

Journée de voyage avec le front pluvieux qui passe sous les hautes pressions : Rambouillet : 7h : franc levé soleil

Paris 11h : Pluie entre Trappe et la capitale

Gare de l'Est 13h Franc soleil que j’emporte avec le train.

14h 30 ciel noir et pluvieux à partir de Verdun.

Rurange 16h Le soleil est de retour à Rurange.