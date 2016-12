émerge fièrement au dessus d'une mer de brume et de nuages survolant la vallée du Rhône. Il se découpe en ombre chinoise sur le ciel coloré et lumineux de cette aurore de la Saint Jean de l'Hiver.

T° 7° sur notre terrasse, mais moins en ressenti. Léger vent NNE; 55% d'humidité.

Bonne fête aux Jean et prénoms dérivés dont John, Johnny, Juan et notre petit fils Yanis.

Très belle journée en promesse.

