Le Guidon du Bouquet

avec ses multiples antennes et au centre, minuscule triangle, l'oratoire de la vierge qui admire la naissance du soleil qui illumine d'or et de cuivre notre ciel au Piémont Cévenol.

Pas une trace de brume aux pieds des Monts Allègre, mais 1000 traces des nombreux "jet" dans les cieux.



" A la Saint Jean d'hiver, les feux sont grands" (y compris dans notre ciel)



"les deux Saint Jean partagent l'An,

un jour bien court, l'autre bien long"

profitons de ce jour bien court et réjouissons nous de basculer vers des jours plus longs.

