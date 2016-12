Fin de journée où on a enregistré une pression record de 1045.1 hPa, et une gelée de -2.9°C ce matin .

Néanmoins malgré ces pressions très élevées le soleil se couche parmi les cirrus et traînées de condensation, signe qu'en altitude un air plus doux et plus humide tend à gagner par le sud-ouest alors que le froid de basses couches s'installe à nouveau .