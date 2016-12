Blanche ruralité

Sautin (BE), altitude 271m le mardi 27 décembre 2016 à 09h04

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/900 sec

Ouverture f/6.4

Focale 38.7 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (Windows)

GPS 50.17°N, 4.23°E

Altitude GPS 270m

Une fine écharpe de brume (givrante, of course !) flotte à l'orée de la Forêt de Rance. Le vent quasiment nul permet de n'éprouver qu'une légère sensation de fraîcheur.



Alive (DP inside) ?

http://hithlum-on-earth.skyrock.com/

https://500px.com/gxxiii



Bonne soirée à toutes et à tous !