... des reliefs, des couleurs, de l'air, tout n'est que Paix et douceur.

T° 10°, pas de vent.

Au centre, à 60km environ, le pic de l'Hortus (vis à vis du pic Saint Loup) direction Sud Ouest.

"les jours entre Noël et les Rois

indiquent le temps des 12 mois"

Pour nous, ce dicton est un bon présage, car à part quelques nuages d'altitude, beau temps dans l'ensemble.

Nous compatissons tout de même avec les amoureux et les professionnels de la neige.

Douce nuit à toutes et tous.

