Traditionnelles inversions

A l'image de l'ensemble de ce mois de décembre, l'anticyclone prend ses aises sur la région en affichant une valeur remarquable de 1045 hPa !

Comme souvent à cette période de l'année, les inversions se manifestent en vallée de Seine et offrent des mers de nuages plus ou moins bien constituées et tenaces, comme ici à hauteur de Rouen.

Environ 0 °C sous le brouillard en centre-ville et -2 à -3 °C sur les plateaux environnants.

Ce temps sec, ensoleillé et frais devrait nous accompagner jusque la fin de l'année.