Appareil LG Electronics

LG-D802

Exposition 1/304 sec

Ouverture f/2.4

Focale 3.97 mm

ISO 50

Mesure Spot

Flash No Flash

Altitude GPS 0m

On se répète à l'envi : encore une belle journée ! Matinée frisquette mais le soleil a vite changé la donne et à mi-journée, le vent d'Est ne se faisait déjà plus sentir. Ciel bleu profond, quelques traînées d'avion, de légers stratus et puis l'or du soir.