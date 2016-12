Appareil



Le puissant anticyclone fait atteindre a la pression atmosphèrique des valeurs exceptionnelles,jusqu'à 1045 HPa ce mardi.Par chance une nouvelle-fois (l'ensoleillement est d'ores et déjà remarquables pour ce mois de décembre 2016),les phénomènes de basses-couche (recurrent "normalement" en cette saison sous et pouvant être souvent tenaces et persister durant plusieurs jours consécutifs) sont totalement absents du paysage au profit du grand bleu aujourd'hui ce qui favoriser dans le meme temps un bon refroidissement nocturne la nuit derniere avec donc une gelée et une température minimale de -4°C en début de matinée.

Température maximale : +7°C cette après-midi mais des traces de givre persistent tres localement a l'ombre dans certaines zones (point de rosée très bas,air sec dans la journée).



Ce type de temps est bien plus agréable que durant ce week-end de noel ou le temps fut sans saveurs ni reliefs avec grisaille dominante,sans aucunes precipitations et par des températures assez voire bien douces notamment dimanche (Températures minimales et maximales de respectivement : +6°C a +9°C pour samedi et de +7°C a +11°C pour dimanche).

Hier lundi:première partie de journée (un peu) humide et grise avec d'abord de la bruine puis un court passage faiblement pluvieux au cours de la matinée sous un espece de front froid atténuée,le cumul total n'excédant meme pas le millimètre.

Enfin suite a cette dite dégradation, le ciel s'est subitement dégagée des le début de l'apres-midi,a tel point qu'une heure a deux heures plus tard dans l'apres-midi,seulement quelques cumulus étaient présent pour le décorer avec en toile de fond les quelques derniers nuages élevées s'éloignant vers l'est.Température maximale de +11°C en début d'apres-midi et température minimale de -1°C en fin de soirée.Dans la nuit de dimanche a lundi,le thermometre n'est pas descendue en dessous du seuil des +10°C!

