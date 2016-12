Vallée blanche

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/640 sec

Ouverture f/8

Focale 25.6 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (Windows)

GPS 50.13°N, 3.94°E

Altitude GPS 185m

Le nappage givré fut remarquablement efficace cette nuit. Ainsi, au petit jour, la dissipation des brumes et brouillards permit de révéler une enchanteresse féerie hivernale.

-3° à -5° en fin de nuit, selon les lieux et expositions. Peut-être moins tout au fond des creux abrités tel que celui que vous avez sous les yeux...



