Bilhères et la vallée d'ossau

Bilhères et la vallée d'ossau Bilhères 2016-12-28T15:29:00+01:00

Difficile de résister à la splendide douceur béarnaise. Pas moins de 18 à 19° sur le piémont pyrénéen. J'enfourche ma moto et file en vallée d'ossau. De là, petite ascension jusqu'aux cromlech (cercles de pierre) pour jouir de ce paysage enchanteur : à gauche, le Moulle de Jaüt (2050 m) et sa face nord verglacée, au centre gauche les Gabizos (2692 m), au centre le Ger (2613 m), à sa droite le double pic de Cézi (2209 m) et tout à droite, le pic de Gerbe (1901 m), en bas le village de Bilhères en Ossau.