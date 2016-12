Bonjour :)



Nous sommes à 2000m, le lac n'est pas gelé hormis le fond. Aucun souffle d'air, la neige est assez rare mais résiste bien dans les endroits encaissés.

On reconnait droit devant les deux Péric (2810m et 2690m) sont bien dégarnis... Certes la photo donne plein Nord, donc on voit les faces Sud, mais quand même...

c'est représentatif de l'enneigement actuel : pas de neige jusqu'à 2500m sur les faces Sud, neige à partir de 1700/1900m sur les faces Nord.



Enfin, c'était une belle télé pour casser la croûte à midi. La montagne est merveilleuse ! <3