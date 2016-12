L'anticyclone persiste et signe, et avec lui un temps particulièrement agréable. Le ciel demeure limpide et soutient son azur à celui de la Grande Bleue, toujours très calme et translucide.

Les brises thermiques demeurent bien faibles, avec de larges zones de calme sur la rade marseillaise, la Méditerranée est calme comme un miroir.



Il a fait froid en fin de nuit avec 5.3°C de Tn sur la Corniche, d'où est prise cette photo en direction du NO et des îles marseillaises, mais le Soleil et l'absence de vent imposent de quitter la veste en journée, où quelques baigneurs profitent de cette exceptionnelle fin d'année.

