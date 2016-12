Tableau hivernal

Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/60 sec

Ouverture f/8

Focale 38.7 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (Windows)

GPS 50.09°N, 3.85°E

Altitude GPS 143m

Incroyable spectacle au fond de la vallée de l'Helpe Mineure ce matin : bien après le lever du soleil, le silence blanc s'imposait encore. Lors de la prise de ce cliché, il y faisait encore dans les -5° voire un peu moins.

Sachant que la température s'est abaissée entre -7° et -9° sur les collines et plateaux, un petit -10°/-12° en ce lieu relève de l'hypothèse tout à fait raisonnable. Il y avait d'ailleurs un peu de glace sur l'Helpe Mineure, ce qui est proprement stupéfiant.

Autre sujet d'étonnement : le givre qui avait recouvert la chaussée en bien des endroits, ainsi que des trottoirs dans les villes (Avesnes) et villages (Grand-Fayt, Cartignies, Haut-Lieu...), ce qui est pour le moins peu commun.



