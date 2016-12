Coucher de soleil depuis le Forez

Appareil Apple

iPad Air

Exposition 1/321 sec

Ouverture f/2.4

Focale 3.3 mm

ISO 32

Objectif iPad Air back camera 3.3mm f/2.4

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel 10.1.1

Les conditions anticycloniques actuelles nous permettent de profiter d'un magnifique coucher de soleil en ce jeudi soir. Depuis le col du Béal, entre Puy-de-Dôme et Loire, le panorama est grandiose.



Au moment de la photo, le soleil se trouvait au dessus des Monts du Cantal. Au centre, on retrouve le massif du Sancy et à droite la chaîne des puys.