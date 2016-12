Neige de brouillard

Quel agreable surprise ce matin ou une mince couche/pellicule de givre neigeux de +/-0,5 mm sublime le paysage!Cette neige qui tombe encore sous formes de bruine neigeuse (floconnade) en ce moment s'est produite sous l'effet de la condensation importante du brouillard givrant plus ou moins dense qui nous concerne depuis hier soir combinée a des temperatures négatives puisque la température actuelle n'est que de..-3 degrés en ce moment,a quasiment 11H00 du matin,cette journée s'annonce donc comme étant déjà la plus froide (peut-être provisoirement) depuis le début de cette hiver,si aucuns dégel n'intervient aujourd'hui,ce qui est fort bien partie,si aucunes éclaircies ne se manifeste avant la fin de la journée !La température minimale a été de -4 degrés cette nuit!Esperons que cette offensive hivernale plutôt sympa soit de bonne augure pour la suite de l'hiver et ne soit pas qu'un intermède.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)