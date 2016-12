Appareil FUJIFILM

Observez bien les reflets de la rivière : oui, il y a de la glace dedans ! Plus qu'hier chez la s½ur Mineure, ce qui est après tout assez normal puisque la température a de nouveau dû chuter aux alentours de -10°/-12° en fond de vallée(s) dans le secteur. Un thermomètre "normalisé" y serait sans doute bienvenu d'ailleurs...

Le parallèle avec février 2012 peut sembler osé car le froid et sa nature n'avaient strictement rien à voir, mais il faut bien con sidérer le fait qu'à l'époque le vent d'E était fort turbulent, brassant l'air et homogénéisant ainsi les conditions thermiques. Le débit de la rivière, lui, devait être à peu près similaire. Quoi qu'il en soit, les similitudes paysagères sont bien là, même s'il faut convenir que nous nous trouvons tout de même un cran en-dessous au niveau de la "sibérienne attitude"... :

