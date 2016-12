Logiciel Imagerie numérique d'ACD Systems

Parti marcher un peu par 1.5° et la purée de pois au départ de chez moi (260m d'alt.), je finis par sortir de la couche de stratus vers 500m d'altitude en grimpant la colline d'en face .

C'est ici à la limite entre brouillard et soleil que je vis se former cet arc de brouillard ou "arc blanc" ou "fog bow" en anglais.



Tout au fond, vers le Nord, une colline tente d'émerger.

En haut de la colline vers 530m, un vrai régal avec une immense mer de nuage et une température agréable au soleil.

Un moment merveilleux de calme et de beauté, très ressourçant.





Sony DSC-H5, iso80, 1/500s, f/7.1 (assemblage de 4 images verticales)