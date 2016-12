Sommet de la couche de stratus à 500m

Appareil SONY

DSC-H5

Exposition 1/800 sec

Ouverture f/5.0

Focale 6 mm

ISO 80

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Petite randonnée pédestre dans la colline d'en face ce matin.

1.5° et brouillard au départ (260m), je décide de monter jusqu'au sommet de la colline (530m d'alt), je sors de la couche de stratus vers 500m, il s'en fallait de peu pour que le sommet émerge!



Là-haut, splendide! Immense mer de nuage qui s'étend depuis les Pyrénées jusqu'au plaine du Sud-Ouest. Seuls les sommets supérieurs à 500m d'altitude émergent. Il fait très bon là-haut au soleil.



Ici, en redescendant, arrivé à la limite du brouillard à nouveau, jolis jeux de couleurs entre soleil et brouillard. Le Baïgurra (897m) au fond direct° Nord-Ouest parait radieux.



Un merveilleux moment de calme et de beauté.