Appareil SONY

DSC-H5

Exposition 1/400 sec

Ouverture f/7.1

Focale 6 mm

ISO 80

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Superbe mer de nuages au-dessus de 500m alors que les plaines sont dans la purée de pois.

La grisaille se morcèlera un peu dans l'apm, courtes éclaircies puis juste avant la tombée de la nuit le brouillard retombe. A l'heure où je poste cette photo (18h00) il ne fait plus que 1.3° à ma station (260m) en bas de cette colline après une maxi de 5.8° plutôt faible pour ici. Ce matin 1.5° en début de matinée.



Si ça continue de descendre aussi rapidement on aura peut-être à du brouillard givrant cette nuit?



Photo prise en direct° du N-O, à gauche les crêtes d'Iparla (1000m), puis au milieu au fond Artzamendi (926m), puis à droite Baïgurra (897m).