Givrage lumineux

Tandis que le brouillard givrant est tenace sur une bonne partie de la région, une brèche assez fine de quelques km de long s'est ouverte au nord de l'agglomération Rouennaise et a perduré une bonne partie de la journée. La lumière au niveau du mont Cauvaire est très pure et le givre est encore bien présent. Une ambiance hivernale vraiment plaisante et un clap de fin appréciable pour cette année 2016.