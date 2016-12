Soum de la Pène - Val d'Azun

Appareil Panasonic

DMC-FZ1000

Exposition 1/2000 sec

Ouverture f/3.5

Focale 9.12 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Elements 6.0 Windows

Impressionnante inversion de température entre le piémont béarnais (6° à Pau) et 15° à 1250 m sous le col de Couraduque en val d'Azun. L'occasion était trop belle d'escalader le Soum de la Pène pour contempler les hauts sommets verglacés des hautes Pyrénées.

A noter l'infâme pollution aux particules qui sévit en Bigorre et sur le sud-ouest visible ici avec ce voile blanchâtre sur les vilages (Aucun...) et presque opaque vers la vallée des gaves en direction de Lourdes.

De gauche à droite : Le Soum de Léviste, le Néouvielle, Pic Long, Viscos, Cabaliros (au premier tiers gauche en face), Monné de Cauterets, Grand Barbat, Midi d'Arrens, Balaitous, Palas et gabizos à droite.