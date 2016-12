Le brouillard givrant tombe à vue d'oeil

Appareil Canon

Canon EOS M3

Exposition 1/20 sec

Ouverture f/2.8

Focale 22 mm

ISO 1600

Programme Priorité ouverture

Mesure Moyenne centrée

Flash No Flash

Après cette journée bien froide mais bien ensoleillée (-6° ce matin et 2 petits degrés vers 15h), la fin de journée est devenue laiteuse. On pouvait voir le brouillard s’épaissir, bien marqué par le projecteur d'animation de notre vieux pont du 16e S. Un frimât sans doute plus supportable au niveau du cour d'eau qui traverse le centre ville, comme les heureux visiteurs sur la barque.

Cette photographie est libre de droits (BY-NC-ND)