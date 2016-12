Appareil FUJIFILM

X-M1

Exposition 1/40 sec

Ouverture f/8

Focale 16 mm

ISO 200

Objectif XC16-50mmF3.5-5.6 OIS

Programme Priorité ouverture

Mesure Multi-segment

Photographe G. Louys-Jupiter

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 4.4 (Windows)

GPS 50.12°N, 3.93°E

Altitude GPS 150m

Tout comme les deux jours précédents, on peut voir un peu de glace recouvrir la Rivière Majeure, axe vital du bocage avesnois.

Environ -5°, tant en Tn qu'au moment de la prise de ce cliché. C'est un peu moins froid que les deux jours précédents, aussi bien en ville que dans les creux.

Il y avait tout de même une bien plus jolie lumière hier pour en profiter :

Bon Réveillon à toutes et à tous !