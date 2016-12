Winter is coming !

Winter is coming ! Thuit-Hébert 2016-12-31T11:15:00+01:00

Bonjour,

Après une nouvelle nuit de brouillard givrant et une Tn de -6,1°C ce matin la végétation est complètement plâtrée. L'épaisseur de givre devient remarquable avec environ 4 cm sur les arbres de la photo.

On ne distingue même plus les branches !