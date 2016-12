Froid sans excès

Dim. originale 5340*3560px

Appareil Canon

Canon EOS 6D

Exposition 1/25 sec

Ouverture f/8

Focale 17 mm

ISO 100

Objectif EF17-40mm f/4L USM

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop CS6 (Windows)

Le froid et la brume sont revenus pour la nuit sur le Trégor.

-1.3°C ŕ la VP2 ce matin et un peu de givre dans les compagnes. Les routes étaient localement glissantes.

Lever de soleil tout en douceur sur l'étang de Plounérin juste avant que le ciel ne se couvre.

A 13h, + 6.6°C alors que l'Est de la région ne dégel pas !