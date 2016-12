Appareil FUJIFILM

FinePix S1

Exposition 1/550 sec

Ouverture f/5.7

Focale 11.6 mm

ISO 100

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Digital Camera FinePix S1 Ver1.01

Ce 31 décembre est à l'image de tout le mois : sec, ensoleillé et extrêment doux.



A tel point que les après-midi de décembre ont été plus douces de 1° en moyenne que celles de novembre ! Du jamais vu probablement !



A cause des nuits fraîches (0° en moyenne sur le mois), cet étang a pu légèrement geler, et il est même étonnant que la glace résiste en journée avec les 12° quotidiens de t° maxi en ce moment !



Côté sécheresse et ensoleillement, impressionnant également avec un cumul de pluie de 0.1 mm seulement, et 24 journées avec ensoleillement sans interruption du matin au soir !



Sur cette vue prise de Gap-sud, les sommets au fond sont ceux du sud du massif des Ecrins (Polit, Aiguilles de Chabrières) et culminent à environ 2500 m.