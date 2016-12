Remarquable épisode de givre

Un épisode d'inversions sous puissant anticyclone est en place depuis plusieurs jours sur une bonne partie du pays.

Alors qu'il fait près de 5 °C à 1 500 m, un épais brouillard de glace enveloppe le plafond des vaches depuis plus de 60 h sous une température largement négative puisqu'il ne fait pas plus de - 3 °C au meilleur de la journée !

Résultat, le givre s'accumule d'heures en heures et l'épaisseur devient remarquable, notamment sur la végétation exposée au sud. A certains endroits, pas moins de 4 à 5 cm de givre recouvre les végétaux.

Quelques flocons anecdotiques virevoltes également par moments, rendant l'ambiance bien hivernale pour clôturer cette année pourtant placée sous le signe de la douceur.

Cet épisode devrait prendre fin demain avec l'arrivée d'un faible front potentiellement neigeux.