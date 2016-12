It's all white!

Probablement l'une des journées aux ambiances les plus hivernales depuis quelques années sur l'ouest de Nantes. Un brouillard givrant a recouvert les arbres du parc de la Chézine d'un belle et fine pellicule blanche. On a également eu quelques microscopiques flocons vers midi, mais pas autant qu'à Indre, à peine trois ou quatre kilomètres plus au sud.



Bonne année 2017 à tous!