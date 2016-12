Remarquable

Appareil PENTAX

PENTAX K-5

Exposition 2 sec

Ouverture f/5.6

Focale 55 mm

ISO 800

Objectif smc PENTAX-DA 18-55mm F3.5-5.6 AL WR

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.0 (Windows)

Le brouillard givrant ne démord pas et tend même à s'épaissir au fil du temps alors que le vent se lève peu à peu. Cette fine brise décuple le pouvoir givrant du brouillard et plâtre littéralement les zones exposées (arbres, églises, collines et plateaux...) La visibilité est de 50m sur les plateaux contre 150 en fond de vallée comme ici, ce qui est amplement suffisant pour sublimer le paysage.



La lumière naturelle gris bleu à cette heure se mélange à celle de l'éclairage du village et des multiples teintes des décorations de Noël pour donner cette ambiance unique.