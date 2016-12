Surprise en rentrant des vacances : Uckange sous la neige industrielle. Que du givre en quittant l'autoroute, et plus de 8cm à moins de deux kilomètres à vol d'oiseau et à la même altitude ! Centre-ville et quartier ouest : routes traitées, non glacées pour l'instant, mais réseau secondaire très délicat. Prudence !

Envoyé depuis l'appli mobile