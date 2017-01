Début 2017 givré

Appareil PENTAX

PENTAX K-30

Exposition 1/15 sec

Ouverture f/3.5

Focale 18 mm

ISO 3200

Objectif TAMRON XR DiII 18-200mm F3.5-6.3

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Yoshi69

Flash Compulsory Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1 (Windows)

Lieu exact : 48°39'59,63"N ; 001°33'58,23"E



Le froid persiste et le givre résiste. Il en tombe encore un peu, d'où le taches sur le ciel noir. Il fait froid, avec -5.2°C. Nous avons d'ailleurs eu le droit à une coupure d'électricité d'un peu plus d'une heure, probablement à cause de surcharges électriques.



Bonne année à tous.

