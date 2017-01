Ambiance Cristallisée POur commencer 2017

Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et heureuse année 2017, que tout vos v½ux ce réalisent et surtout une bonne santé, nous débutons avec des conditions très très froide actu, -8,2° déjà, probablement les -10° avoisiné d'ici 8h du matin, très grosse inversion puisqu'à Passy à 4 km d'ici à 890 m d'alt il fait +1,9° oui vous lisez bien c'est positif, très grandes inversions de 10° en 300 m d’écart, brouillard givrant en cours, tout est givré et verglacé donc prudence !!

Pas de précipitation depuis le 19 novembre, temps remarquable !!