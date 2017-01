Attendue mais sans trop y croire, la neige s'est bien rendue au Rdv francilien du 2 janvier pour le ravissement des petits et grands.

Malgré le redoux, et le dégel effectif ce matin, la fine pluie s'est vite transformée en flocons et la tenue commence sur les toits, la terre et les voitures.

Si l'épisode dure comme le radar semble l'indiquer, ca pourrait nous faire une petite couche pour profiter d'un ultime après-midi de vacances...



Bonne année 2017 à tous !