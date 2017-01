Appareil Panasonic

DMC-FZ45

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/5.0

Focale 4.5 mm

ISO 125

Programme Paysage

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

les températures étaient particulièrement glaciales ce matin avec -10°C...le ciel se voile par cirrus et cirrostratus et en milieu d'apm les altostratus prennent le relais signe q'une perturbation aborde les Alpes...mais que va t'il se passer ?

l'anticyclone reste encore bien puissant et la dégradation risque d'être bien atténuée...à suivre.