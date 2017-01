Début d'année givré

Appareil NIKON CORPORATION

NIKON D750

Exposition 1/40 sec

Ouverture f/6.3

Focale 48 mm

ISO 640

Objectif 17.0-50.0 mm f/2.8

Programme Manuel

Mesure Multi-segment

Photographe BEGOT Jeremy

Flash No Flash

Logiciel Adobe Photoshop Lightroom 6.0 (Windows)

Voilà plusieurs jours que ça dure dans le Nord Ardèche et plus précisément sur la commune en question (Vernosc-les-Annonay). En effet, il suffit d'aller sur une des communes voisines plus à l'Est ou voir même un poil plus au Nord pour changer radicalement de décors car le brouillard ne s'y aventure même pas.



Ici donc du givre avec une épaisseur comprise entre 0.5cm et 1cm alors que sur les commune voisines pas ou très peu de givre.



