Cirrus sur BCN et Stratocumulus, Cumulus (au fond).

Appareil NIKON

COOLPIX L29

Exposition 1/200 sec

Ouverture f/8.0

Focale 4.6 mm

ISO 80

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Flash No Flash

Logiciel COOLPIX L29 V1.0

Bonjour.Ce matin avec brume et rosée. NUAGES.-Ci sur BCN. Un peu nuageux avec Sc, Cu au montagne du Sud-ouest (au fond)et quelque pluie (nuit).VENT.-Ouest (Montjuďc littoral alt.110 m.) et Nord-ouest (El Coll/El Carmel alt 196 m.)trés légčre.Et hier Maxi descendant (Température prise sous abri au Nord. Montjuďc au Sud-est de la cité et altitude 70 m.sur mer).