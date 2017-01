Appareil Panasonic

DMC-FZ45

Exposition 1/125 sec

Ouverture f/4.0

Focale 4.5 mm

ISO 125

Programme Automatique

Mesure Multi-segment

Photographe Picasa

Flash No Flash

Logiciel Ver.1.0

ce matin il faisait encore froid les basses couches tenaces et givrantes ont eu du mal à se dissiper...les éclaircies sont revenues mais des écharpes de nuages bas stagnent au pieds des montagnes et il fait un froid vif et glacial avec le vent du Nord.